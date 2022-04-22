Ургант впервые прокомментировал слухи о продаже недвижимости

«Почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам? Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кто понимает, тот понимает», — говорится в подписи к снимку.