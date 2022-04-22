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47 минут назад

Ургант впервые прокомментировал слухи о продаже недвижимости

Елена Прошина

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слухи о продаже особняка на Рублевке и эмиграции. Об этом сообщила его приятельница, телеведущая Ирена Понарошку, пишет «Газета.ру».

Ургант впервые прокомментировал слухи о продаже недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ирена Понарошку опубликовала в личном блоге фотографию с Иваном Ургантом и фрагментом из их разговора.

«Почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам? Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кто понимает, тот понимает», — говорится в подписи к снимку.

Понарошку подчеркнула, что Ургант опроверг слухи о своей эмиграции и продаже недвижимости.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Иван Ургант вместе с семьей уехал из России в Израиль. Через несколько недель телеведущий вернулся, тут же появилась информация о том, что он, якобы, продает свою недвижимость. Позже источники сообщили, что Ургант вернулся к работе на Первом канале.

Общество,Иван Ургант,Первый канал,
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