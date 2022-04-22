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1 час назад

Таиланд изменит правила въезда для вакцинированных туристов

Елена Прошина

Власти Таиланда приняли решение отменить ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от COVID-19 путешественников с 1 мая. Об этом заявила глава отдела новостей МИД королевства Марати Налита Андамо, пишет ТАСС.

Таиланд изменит правила въезда для вакцинированных туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, с 1 мая привитым туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу для ожидания его результатов. Власти рекомендовали самостоятельно пройти антигенный тест, и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью.

«Кроме того, снижается с 20 тысяч долларов до 10 тысяч долларов сумма обязательного медицинского страхового покрытия», — добавила она.

При этом система Thailand Pass, созданная для получения разрешения на въезд в королевство, продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификатов о вакцинации, а также медицинской страховки.

Непривитым путешественникам придется по прежнему проходить в гостиницах пятидневную самоизоляцию, после которой необходимо сдать тест на COVID-19.

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