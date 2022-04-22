В московском кинотеатре WIP в минувший четверг состоялся неофициальный проказ фильма «Бэтмен». Соответствующее видео с места событий публикует российское видеоагентство Ruptly. Организатор мероприятия Габбилен Галычев заявил, что оно является «художественным жестом» в ответ на отказ американских компаний от проката фильмов в России.

Один из присутствующих на кинопоказе выразил свое положительное отношение к мероприятию, отметив при этом, что у россиян есть потребность следить за новинками в киноиндустрии. Другой же зритель сообщил, что ему «немножко стыдно».