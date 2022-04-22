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48 минут назад

Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Турцию

Елена Прошина

Российским туристам напомнили правила посещения Турции на фоне обновления коронавирусных мер в стране. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), с середины марта путешественники, посещающие страну, больше не обязаны получать HES-код на сайте Минздрава страны для посадки на самолет или заселения в отель.

Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас совершеннолетним туристам достаточно иметь при себе загранпаспорт и один из четырех документов. В их список входят:

  • сертификат о вакцинации;
  • сертификат переболевшего COVID-19;
  • справка с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены, сданного не ранее чем за 48 часов перед въездом в страну;
  • справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прилета.

Дети до 12 лет освобождаются от предоставления любых документов, кроме загранпаспорта.

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Напомним, что ранее стало известно о планах Турции создать еще одну авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на курорты страны. Полеты авиаперевозчик планирует осуществлять на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777.

Общество,Boeing,Ассоциация туроператоров России,
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