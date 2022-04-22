Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Турцию

Российским туристам напомнили правила посещения Турции на фоне обновления коронавирусных мер в стране. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), с середины марта путешественники, посещающие страну, больше не обязаны получать HES-код на сайте Минздрава страны для посадки на самолет или заселения в отель.
Сейчас совершеннолетним туристам достаточно иметь при себе загранпаспорт и один из четырех документов. В их список входят:
Дети до 12 лет освобождаются от предоставления любых документов, кроме загранпаспорта.
Напомним, что ранее стало известно о планах Турции создать еще одну авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на курорты страны. Полеты авиаперевозчик планирует осуществлять на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777.