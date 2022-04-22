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1 час назад

Уровень одобрения работы президента РФ вырос до 81%, доверия – до 79%

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу российского лидера Владимира Путина, отмечен рост доверия к президенту, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

Уровень одобрения работы президента РФ вырос до 81%, доверия – до 79%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на вопрос, «Как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо», 81% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом, неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно – 12%, передает РИА «Новости».

Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.

Напомним, репрезентативный еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 15-17 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее стало известно, что большинство россиян (62%) считают, что целью России в спецоперации на Украине является обеспечение безопасности своих границ.

Общество,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",
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