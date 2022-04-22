Пока вы спали: угрозы Крымскому мосту и цена отказа Прибалтики от российской энергии

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Фото: ТАСС ТАСС

Россия готовится ввести в бой основные силы на Донбассе

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Военнослужащие России и народных республик Донбасса продолжают наступление в хде специальной операции на Украине, однако основные силы еще не введены в бой и интенсивность боевых действий будет возрастать. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Армия России продолжает наносить высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. При этом 21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, поручив надежно заблокировать все выходы из этого объекта, в котором укрылись националисты.

Подсчитаны затраты Прибалтики на отказ от российской электроэнергии

В случае разрыва связей с Россией и прекращения поставок электроэнергии Латвия, Литва и Эстония будут вынуждены закупать недостающие объемы на европейском оптовом рынке Nordpool, где на данный момент цена в пять раз выше российской. Об этом пишут «Известия».

По подсчетам Vygon Consulting, после отказа от российской электроэнергии странам Балтии также придется дополнительно к текущей стоимости оплачивать выбросы CO2 в размере €134 млн в год и вложить около €1,6 млрд в строительство необходимой инфраструктуры.

Польша стремится усилить влияние на фоне украинского кризиса

Варшава пытается воспользоваться российской спецоперацией на Украине и увеличить свое влияние, выступая с агрессивной антироссийской риторикой и пытаясь втянуть НАТО в конфликт. В политике Польши на мировой арене разбирались «Известия».

По словам экспертов, Польша вместе с Британией и балтийскими странами выступает за конфронтацию с Россией, затягивание украинского кризиса и нанесение наибольшего ущерба российской экономике. При этом Варшава столкнулась с наплывом украинских беженцев, с которым с трудом справляется. Также нынешняя ситуация не порождает новых возможностей для Польши и реального роста ее влияния, уверены они.

В России актуализируют перечень наиболее востребованных профессий

По поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко Минтруд и Минобрнауки актуализируют перечень наиболее востребованных в России профессий и сопоставят его с направлениями и специальностями, которые доступны в вузах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что число бюджетных мест в вузах будет приведено в соответствие с новыми потребностями рынка труда, что позволит подготовить кадры для тех отраслей, где происходит «оперативное импортозамещение».

Украина угрожает Крымскому мосту

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о проработке ракетного обстрела Крымского моста. По его словам, мост будет поврежден, как только у Киева появится возможность это сделать, пишет «Свободная пресса».