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Военнослужащие России и народных республик Донбасса продолжают наступление в хде специальной операции на Украине, однако основные силы еще не введены в бой и интенсивность боевых действий будет возрастать. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.
Армия России продолжает наносить высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. При этом 21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, поручив надежно заблокировать все выходы из этого объекта, в котором укрылись националисты.
В случае разрыва связей с Россией и прекращения поставок электроэнергии Латвия, Литва и Эстония будут вынуждены закупать недостающие объемы на европейском оптовом рынке Nordpool, где на данный момент цена в пять раз выше российской. Об этом пишут «Известия».
По подсчетам Vygon Consulting, после отказа от российской электроэнергии странам Балтии также придется дополнительно к текущей стоимости оплачивать выбросы CO2 в размере €134 млн в год и вложить около €1,6 млрд в строительство необходимой инфраструктуры.
Варшава пытается воспользоваться российской спецоперацией на Украине и увеличить свое влияние, выступая с агрессивной антироссийской риторикой и пытаясь втянуть НАТО в конфликт. В политике Польши на мировой арене разбирались «Известия».
По словам экспертов, Польша вместе с Британией и балтийскими странами выступает за конфронтацию с Россией, затягивание украинского кризиса и нанесение наибольшего ущерба российской экономике. При этом Варшава столкнулась с наплывом украинских беженцев, с которым с трудом справляется. Также нынешняя ситуация не порождает новых возможностей для Польши и реального роста ее влияния, уверены они.
По поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко Минтруд и Минобрнауки актуализируют перечень наиболее востребованных в России профессий и сопоставят его с направлениями и специальностями, которые доступны в вузах. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ожидается, что число бюджетных мест в вузах будет приведено в соответствие с новыми потребностями рынка труда, что позволит подготовить кадры для тех отраслей, где происходит «оперативное импортозамещение».
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о проработке ракетного обстрела Крымского моста. По его словам, мост будет поврежден, как только у Киева появится возможность это сделать, пишет «Свободная пресса».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Данилова «анонсированием возможного теракта» и заверил, что безопасность моста и всех стратегических объектов обеспечена. В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что «близок час, когда даниловы рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за свои людоедские желания».