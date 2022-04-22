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1 час назад

Москвичи вспомнили ассортимент магазина «Пионер» на главной улице столицы

Мослента

Москвичи вспомнили ассортимент магазина «Пионер» на главной улице столицы — Тверской, которая с 1932 по 1990 год была улицей Горького. Ностальгический пост с фотографией дома, в котором находился этот магазин, получил хороший отклик от пользователей социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в группе «Москва — та!».

Москвичи вспомнили ассортимент магазина «Пионер» на главной улице столицы
Фото: ТАССТАСС

«Помню-помню. Ездили туда с ребятами за конструктором», — написал один из юзеров, другой добавил: «Кто же не помнит! Так его сейчас не хватает!». «Я жила в соседнем доме. Любила в "Пионер" ходить на товары смотреть. Очень горн хотелось и барабан», — вспомнила подписчица сообщества.

Кроме того, комментаторы рассказали, что покупали в этом популярном магазине. В продаже, по словам фолловеров, были уцененные магнитофоны, телевизоры, авиамодели, конструкторы, токарные станки, рулоны магнитной пленки, школьные товары, пионерские формы, хоккейные клюшки и прочее.

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