Москвичи вспомнили ассортимент магазина «Пионер» на главной улице столицы

«Помню-помню. Ездили туда с ребятами за конструктором», — написал один из юзеров, другой добавил: «Кто же не помнит! Так его сейчас не хватает!». «Я жила в соседнем доме. Любила в "Пионер" ходить на товары смотреть. Очень горн хотелось и барабан», — вспомнила подписчица сообщества.