Невозможность сократить рабочую неделю объяснили

«Например, сейчас, многие эксперты считают, что, если сократить неделю на один день, то у людей, таким образом, образуется 28 дней отпуска. То есть они не будут работать все это время. Это значит, что производительность труда снизится. Данный фактор напрямую зависит от занятости, того сколько человек работает», — уточнила она.