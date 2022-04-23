В Роспотребнадзоре рассказали о будущем COVID-19

Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии пока не приходится.