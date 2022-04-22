В Госдуме рассказали, кто не получит статус иноагента

«Согласно законопроекту, иностранным агентом не могут быть признаны органы публичной власти России, лица, подконтрольные Российской Федерации, субъектам [федерации. — «Газета.Ru»], муниципальным образованиям, публично-правовые компании, государственная компания, государственные корпорации, а также лица, подконтрольные им, органы управления государственными внебюджетными фондами. Также зарегистрированные политические партии и религиозные организации не могут получить этот статус», — рассказали в Госдуме.