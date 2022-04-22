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33 минуты назад

В Госдуме рассказали, кто не получит статус иноагента

Газета.Ruиещё 1

Источник ТАСС в Государственной думе России рассказал о деталях подготовленного законопроекта, обобщающего нормы об иноагентах, в частности о том, кому нельзя будет присвоить статус иностранного агента.

В Госдуме рассказали, кто не получит статус иноагента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно законопроекту, иностранным агентом не могут быть признаны органы публичной власти России, лица, подконтрольные Российской Федерации, субъектам [федерации. — «Газета.Ru»], муниципальным образованиям, публично-правовые компании, государственная компания, государственные корпорации, а также лица, подконтрольные им, органы управления государственными внебюджетными фондами. Также зарегистрированные политические партии и религиозные организации не могут получить этот статус», — рассказали в Госдуме.

При этом гражданство не влияет на то, может ли быть человеку присвоен статус иноагента.

«Кроме того, иноагентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юрлица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица», — резюмировали в Госдуме.

Общество,Госдума,
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