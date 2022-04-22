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30 минут назад

В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной

Газета.Ruиещё 6

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье. Соответствующее письмо депутат направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.

В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат полагает, что предложенная им мера может стимулировать развитие малого бизнеса и фермерских хозяйств - вероятно, с закрытием гипермаркетов в один из выходных дней граждане станут посещать торговые точки, расположенные в шаговой доступности, а также различные ярмарки.

Матвейчев отметил, что сейчас в стране действует ряд мер по поддержке малого бизнеса, который занимается реализацией продуктов, а работа продуктовых ярмарок носит либо локальный характер, либо относится к разновидности "экологическая еда".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу уже освященных пасхальных куличей, чтобы россияне ходили в церковь освящать их самостоятельно.

Общество,Олег Матвейчев,Виталий Милонов,Денис Мантуров,Минпромторг,Госдума,
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