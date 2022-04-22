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34 минуты назад

Бразильцев призвали отказаться от мяса ради спасения планеты

Lenta.ru

Экологические организации призвали бойкотировать крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS, поскольку их производство вредит планете, передает Bloomberg.

Бразильцев призвали отказаться от мяса ради спасения планеты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно оценкам Института сельскохозяйственной и торговой политики (IATP), выбросы вредных веществ в атмосферу на производствах JBS увеличились на 51 процент за последние пять лет, из-за увеличения количества забитых животных. JBS отвергла обвинения и подчеркнула, что в исследовании использована ошибочная методология. В компании добавили, что стремятся достичь нулевого уровня выбросов к 20240 году ради спасения планеты от последствий глобального потепления.

Тем не менее, экоактивисты настаивают на бойкоте JBS. По мнению защитников окружающей среды, компания не учитывает вредные выбросы, которые генерируют фермы и фидлоты (площадки, где происходит зерновой откорм животных, чтобы их мясо приобрело мраморность, — прим. «Ленты.ру»), которые не принадлежат фирме напрямую, но входят в ее производственную цепочку. Кроме того, компания часто вырубает леса для размещения ферм. По данным IATP, неучтенные выбросы генерируют до 97 процентов углеродного следа компании.

В начале года некоммерческая организация World Resources Institute (WRI) выяснила, что информация об изменении климата в меню ресторанов может заставить людей отказаться от мясных блюд в пользу вегетарианских альтернатив. Исследователи добавили в меню десять разных сообщений о влиянии мяса на экологию и попросили респондентов выбрать между мясным блюдом и блюдом с заменителем мяса. Сообщения существенно повлияли на решение людей. Четверть участников эксперимента выбрали растительную альтернативу. По прогнозам эксперта рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрея Зюзина, в ближайшие десятилетия россияне откажутся от мяса и перейдут на растительные альтернативы. Животное мясо продолжит пользоваться популярностью следующие 10-20 лет, однако затем вегетарианские аналоги станут привлекательнее для покупателей из-за более низкой цены.

Общество,Андрей Зюзин,
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