В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
27 минут назад

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

ТАСС

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Это связано с возможным отключением, а также глушением сигналов GPS и спуфинг-атаками при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, вблизи Финляндии и в Восточном Средиземноморье, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова к гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

Авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без GPS в РФ
Фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В письме сказано, что пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о "сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS" или связанной с ней авионики. Перевозчикам необходимо оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем с сигналами GPS. Также сообщается, что экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

Видео дня

"Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку", - сказано в письме.

Дмитрий Ядров пояснил, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора. В нем говорилось о частых случаях глушения сигналов GPS, а также их подмены после 24 февраля. В бюллетене "Агентства ЕС по безопасности полетов" (EASA) сказано, что сбои наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

Источник "Известий" в Росавиации отметил, что просьба носила рекомендательный характер и от перевозчиков не требовалось обратной связи. По его словам, случаи "глушения" периодически фиксируются и в других регионах РФ, это не связано с событиями на Украине. Собеседник указал, что при полетах без использования GPS для пассажиров ничего не изменится, так как она не является основным средством навигации, на воздушных судах есть альтернативная система.

Общество,Игорь Моисеенко,Росавиация,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители