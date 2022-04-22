Авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без GPS в РФ

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Это связано с возможным отключением, а также глушением сигналов GPS и спуфинг-атаками при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, вблизи Финляндии и в Восточном Средиземноморье, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова к гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

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В письме сказано, что пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о "сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS" или связанной с ней авионики. Перевозчикам необходимо оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем с сигналами GPS. Также сообщается, что экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

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"Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку", - сказано в письме.

Дмитрий Ядров пояснил, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора. В нем говорилось о частых случаях глушения сигналов GPS, а также их подмены после 24 февраля. В бюллетене "Агентства ЕС по безопасности полетов" (EASA) сказано, что сбои наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.