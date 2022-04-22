Звездный адвокат раскритиковал Бабкину за «цензуру» в России

Надежда Бабкина на Youtube-канале «Историс – Откройте, Давид!» заявила, что в России нужно вернуть цензуру. Это спасет общество от разложения и защитит его. Звездный адвокат Андрей Алешкин не согласился с певицей и дал комментарий «ФедералПресс».
«Мы должны знать и понимать с кем общаемся. Открытая позиция определяет кто свой, а кто нет», – говорит Алешкин.
Бабкина и сама подчеркнула, что поддерживает цензуру, но «не тотальную». Она против узких рамок, но за совесть.
«Зачем пошлость? Зачем показывать телеса на сцене?» – подчеркивает певица.
Ранее Надежда Бабкина рассказала, чем можно заменить западную косметику. «ФедералПресс» публиковал ее рекомендации.