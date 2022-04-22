Звездный адвокат раскритиковал Бабкину за «цензуру» в России

Надежда Бабкина на Youtube-канале «Историс – Откройте, Давид!» заявила, что в России нужно вернуть цензуру. Это спасет общество от разложения и защитит его. Звездный адвокат Андрей Алешкин не согласился с певицей и дал комментарий «ФедералПресс».