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21 минуту назад

СК России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

RT на русскомиещё 1

Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для прибывающих в страну беженцев из Луганской и Донецкой народных республик и Украины.

СК РФ открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛДНР и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также Украины. Её номер — 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню)», — говорится в сообщении ведомства.

Беженцы смогут получить консультацию по решению вопросов, касающихся проживания, трудоустройства, получения соцвыплат, медобеспечения, образования, приобретения гражданства и т. д.

Ранее сообщалось, что более 7 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР воспользовались льготным режимом получения нотариальных услуг в России.

Кроме того, правительство России приняло решение о выделении регионам 439 млн рублей из резервного фонда в качестве возмещения расходов, которые они понесли в связи с организацией размещения и питания эвакуированных жителей ЛНР, ДНР и Украины.

Общество,Следственный комитет,Правительство РФ,
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