Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых

Из документа следует, что руководителю медицинского учреждения, которое организовывает процедуру, необходимо обеспечить охват диспансеризацией россиян с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском на уровне не менее 70 процентов, а лиц старше трудоспособного возраста — не менее 90 процентов. Диспансеризацию будут проводить врачи-терапевты, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врачи по медицинской профилактике, а также фельдшеры.