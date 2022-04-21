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22 минуты назад

Минздрав РФ утвердил новый порядок диспансеризации взрослого населения

ТАСС

Министерство здравоохранения России опубликовало новый порядок диспансеризации взрослого населения. Соответствующий приказ ведомства представлен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В России утвердили новый порядок диспансеризации
Фото: ТАССТАСС

Руководитель медицинской организации, организовывающей процедуру, согласно приказу, должен обеспечить охват диспансеризацией лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском на уровне не менее 70%, лиц старше трудоспособного возраста - не менее 90%.

Диспансеризацию будут осуществлять врачи-терапевты, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врачи по медицинской профилактике, а также фельдшеры фельдшерского-акушерских пунктов. В случае, если необходимый специалист в учреждении отсутствует, врач-терапевт должен организовать прием у такого врача в другой медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских технологий.

Согласно приказу, на диспансеризацию направляются лица, страдающие хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями или имеющие высокий риск их развития, а также лица, находящиеся в восстановительном периоде перенесенных обострений этих заболеваний. Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после установления диагноза при оказании медпомощи в лабораторных условиях или получения выписки из медкарты из больницы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 12 мая поэтапно возобновить в регионах оказание плановой медицинской помощи, приостановленной из-за пандемии. Он отмечал, что это должно проходить поэтапно, в зависимости от эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе.

Общество,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,
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