В России утвердили новый порядок диспансеризации

Министерство здравоохранения России опубликовало новый порядок диспансеризации взрослого населения. Соответствующий приказ ведомства представлен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

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Руководитель медицинской организации, организовывающей процедуру, согласно приказу, должен обеспечить охват диспансеризацией лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском на уровне не менее 70%, лиц старше трудоспособного возраста - не менее 90%.

Диспансеризацию будут осуществлять врачи-терапевты, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врачи по медицинской профилактике, а также фельдшеры фельдшерского-акушерских пунктов. В случае, если необходимый специалист в учреждении отсутствует, врач-терапевт должен организовать прием у такого врача в другой медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских технологий.

Согласно приказу, на диспансеризацию направляются лица, страдающие хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями или имеющие высокий риск их развития, а также лица, находящиеся в восстановительном периоде перенесенных обострений этих заболеваний. Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после установления диагноза при оказании медпомощи в лабораторных условиях или получения выписки из медкарты из больницы.