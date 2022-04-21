Испанская певица назвала счастливым событием получение гражданства РФ

Исполнительница русского шансона и романсов из Испании Маричель Родес, которой присвоено гражданство РФ, считает, что ее связывают с Россией крепкие узы.
"Это одно из самых счастливых событий в моей жизни", - так Родес прокомментировала в беседе с корреспондентом ТАСС указ о приеме в гражданство России. "Сначала я изучала русский язык, потом стала петь русские песни. Я исполняю их уже около 15 лет, и они мне очень нравятся. Мне кажется, в них отражены мышление и сущность народа, отражена сама жизнь России. Ты проникаешься тем, каковы русские люди, и мне кажется, что благодаря исполнению этих песен на протяжении стольких лет, меня стали связывать с Россией очень крепкие узы", - пояснила певица.
Ранее в четверг официальный портал правовой информации опубликовал указ президента РФ Владимира Путина о приеме Маричель Родес в российское гражданство.
По словам певицы, до пандемии коронавируса она приезжала в Россию дважды в год, и каждый раз с грустью покидала страну, когда у нее заканчивалась виза.
"Уже в 2018 году я стала задумываться о том, что мне нужно российское гражданство, чтобы иметь возможность оставаться в России подольше, чтобы давать больше концертов ", - пояснила Родес, добавив, что за последние годы она получала российскую визу более 20 раз. "В первый год пандемии я очень скучала по России, она снилась мне почти каждый день: люди, с которыми я познакомилась, природа, березки", - рассказала певица.
Теперь, как только исполнительница получит паспорт, она собирается вновь приехать в Россию, где не была уже более двух лет.
А пока Родес готовится к своему концерту, который пройдет 28 апреля в Барселоне и на котором она будет исполнять русские романсы Серебряного века. По ее словам, мероприятие было запланировано еще несколько месяцев назад и состоится вопреки попыткам "отмены" русской культуры, которые наблюдаются сейчас в некоторых странах.
"Я считаю, что культура не имеет никакого отношения [к политической ситуации], и организаторы тоже сказали мне, что не видят причин для отказа от концерта", - отметила певица.
По ее словам, в Испании немало людей, которые разделяют такую точку зрения.
Родес рассказала, что помимо шансона и романсов ее привлекают русские народные танцы, православная церковная музыка, живопись и литература, в первую очередь, созданная до революции 1917 года.
"Если существуют другие жизни, то в прежней, я, наверное, была русской. Я всегда возвращаюсь в Россию, возможно, потому что когда-то была здесь счастлива", - отметила она.