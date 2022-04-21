Испанская певица назвала счастливым событием получение гражданства РФ

"Это одно из самых счастливых событий в моей жизни", - так Родес прокомментировала в беседе с корреспондентом ТАСС указ о приеме в гражданство России. "Сначала я изучала русский язык, потом стала петь русские песни. Я исполняю их уже около 15 лет, и они мне очень нравятся. Мне кажется, в них отражены мышление и сущность народа, отражена сама жизнь России. Ты проникаешься тем, каковы русские люди, и мне кажется, что благодаря исполнению этих песен на протяжении стольких лет, меня стали связывать с Россией очень крепкие узы", - пояснила певица.