В зоопарк Мариуполя доставили гуманитарную помощь

В зоопарк Мариуполя доставили долгожданный гуманитарных груз. Акция состоялась при поддержке Союза зоопарков и аквариумов России, а также общественных организаций.

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Грузовики доставили в питомник корма для животных, сено, необходимые ветеринарные лекарственные препараты и прочее необходимое. Кроме того, зоопарку передали строительные материалы и инструменты для починки вольеров, в которых содержатся животные.