Актер Семчев назвал большой глупостью отъезд артистов из России

Актер Александр Семчев в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» https://www.youtube.com/watch?v=RLLVaO_oyQE прокомментировал массовую эмиграцию российских артистов.
По его мнению, уехав из РФ, они совершили «большую глупость».
«По-моему, это глупость большая. Я не знаю, что движет этими людьми. Недвижимость там, счета там или какие-то другие вещи. Бог им судья. Уехали и уехали, но когда-то, наверное, придется вернуться. Незаменимых нет, полно талантливых людей, не выращенных и незамеченных, значит будет кто-то другой», — сказал Семчев.
Также отдельно он высказался об отъезде во Францию актрисы Ренаты Литвиновой. Ее пребывание в Париже настолько затянулось, что МХТ имени Чехова пришлось отменить часть постановок с ее участием.
«Где она живет — это ее личное дело и сколь угодно. Существует отношение к делу. Раз ты служишь в театре. Можно сколько угодно гнуть пальцы. Но, на мой взгляд, надо соответствовать каким-то вещам. Вплоть до понятия совести», — отметил Семчев.
Также в интервью YouTube-шоу актер заявил, что, в отличие от некоторых коллег, ему «не стыдно быть русским».