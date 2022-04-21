Актер Семчев назвал большой глупостью отъезд артистов из России

«По-моему, это глупость большая. Я не знаю, что движет этими людьми. Недвижимость там, счета там или какие-то другие вещи. Бог им судья. Уехали и уехали, но когда-то, наверное, придется вернуться. Незаменимых нет, полно талантливых людей, не выращенных и незамеченных, значит будет кто-то другой», — сказал Семчев.