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10 минут назад

На крыше храма нашли письма времен Великой Отечественной войны

Lenta.ru

В городе Купино Новосибирской области на крыше колокольни Преображенского храма случайно нашли несколько пожелтевших писем времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает KP.RU.

На крыше храма нашли письма времен Великой Отечественной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Письма были адресованы Григорию Зятенко, в 1940-е годы учившемуся в авиашколе в Купино.

«Это сегодня ближайшие летные училища в сотнях километров от нас, а во времена войны летчиков учили в здании нашей школы, — рассказала руководитель музея школы № 105 Инна Хоменко. — Это письма из Алтайского края, родные писали одному из курсантов. Карандаш много где стерся, но прочесть можно»

В письмах сестры рассказывали Зятенко, как обстоят дела дома, поддерживали его, делились семейными новостями.

«Только очень тяжко на сердце не только у мамы, но и у нас всех, как будто кто камень положил», — пишет сестра в одном из них.

В другом она сообщает брату, что его близкого друга забрали на фронт. По-видимому, тот остался жив, и его письмо с новостями тоже сохранилось среди других.

След самого летчика-курсанта и его семьи затерялся. Завуч школы пыталась узнать их дальнейшую судьбу и делала запросы в Локтевскую администрацию, но ответ так и не пришел.

Ранее сообщалось, что житель британского города Бертон-апон-Трент заглянул за шкаф во время ремонта в доме и нашел там послание из прошлого. Он обнаружил письмо, подписанное 14-летней девочкой, которая жила в том же доме 30 лет назад.

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