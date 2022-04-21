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1 час назад

Елизавета II отметит 96-летие в доме покойного мужа

Елена Прошина

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 96-й день рождения в небольшом фермерском доме в Сандрингеме, который во время выхода на пенсию приобрел ее покойный супруг принц Филипп. Об этом сообщает MailOnline.

Стало известно, где королева Елизавета II отметит 96-летие
Фото: EPAEPA

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10733205/Queen-spend-96th-birthday-beloved-Prince-Philips-quaint-home.html?ito=social-twitter_mailonline

По данным издания, 21 апреля Елизавета II отправилась на вертолете в графство Норфолк, где остановилась в Вуд-Фарме — «скромном» фермерском доме. Его еще называют «убежищем» королевы, в которое она приходила, желая спрятаться ото всех.

Известно, что в ближайшее время в доме Елизавету II навестят родственники и друзья, чтобы отпраздновать ее день рождения «в типично сдержанной манере».

Торжественные мероприятия по случаю праздника пройдут лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным.

На данный момент Елизавету II уже успела поздравить королевская гвардия. Отряд конной артиллерии дал праздничный салют в лондонском Гайд-парке, всего был запущен 41 залп из шести орудий. Также, выстроившиеся в ряд гвардейцы, исполнили Happy birthday.

Общество,Елизавета II,
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