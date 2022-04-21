Стало известно, где королева Елизавета II отметит 96-летие

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 96-й день рождения в небольшом фермерском доме в Сандрингеме, который во время выхода на пенсию приобрел ее покойный супруг принц Филипп. Об этом сообщает MailOnline.

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По данным издания, 21 апреля Елизавета II отправилась на вертолете в графство Норфолк, где остановилась в Вуд-Фарме — «скромном» фермерском доме. Его еще называют «убежищем» королевы, в которое она приходила, желая спрятаться ото всех.

Известно, что в ближайшее время в доме Елизавету II навестят родственники и друзья, чтобы отпраздновать ее день рождения «в типично сдержанной манере».

Торжественные мероприятия по случаю праздника пройдут лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным.