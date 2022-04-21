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20 минут назад

Дуров получил гражданство ОАЭ

Lenta.ruиещё 1

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Таким образом, предприниматель является одновременно гражданином четырех стран — России, Франции, Сент-Китс и Невис и ОАЭ. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники.

Дуров получил гражданство ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из источников, предприниматель получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 года. Собеседник рассказал, что Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции для путешествий и деловых поездок. При этом отмечается, что гражданство Сент-Китс и Невис бизнесмен использовал только в первые годы после отъезда из России.

Собеседник журнала добавил, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8 процентов», — сообщил он.

Дуров покинул Россию в 2014 году.

Общество,Павел Дуров,
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