Дуров получил гражданство ОАЭ

По словам одного из источников, предприниматель получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 года. Собеседник рассказал, что Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции для путешествий и деловых поездок. При этом отмечается, что гражданство Сент-Китс и Невис бизнесмен использовал только в первые годы после отъезда из России.