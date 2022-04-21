Ольга Кормухина рассказала о смысле спецоперации с точки зрения верующих

Певица Ольга Кормухина попыталась ответить на сложный философский вопрос, стоит ли выполнение спецоперации по защите Донбасса тех жертв, которые появляются в ходе боев за его освобождение. Однако, по словам артистки, перед тем как им задаться, важно знать об истинном положении дел, а оно шокирует. Ведь количество погибших за последние восемь лет исчислялось далеко не десятками. А сейчас этому можно положить конец!

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ольга Кормухина вместе со своим мужем, лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым, ездит в Донбасс, начиная с 2014 года. Она видела, как рвались снаряды. Видела, как высшие военные чины резко выбегали из зала, а потом возвращались: концерт концертом, но нужно быть начеку! Как радовались люди, которые, познав столько горя, вдруг понимали, что они не одни.

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«Поэтому тем, кто спрашивает про жертвы, я могла бы ответить так, — говорит Ольга Daily Storm. — А раньше их было мало? За эти восемь лет — мало? А сколько еще вскроется! Сколько их закопано без суда и следствия! Поэтому не надо юлить, не надо трусить и не надо лицемерить. Это самое страшное. Они что, дураки? Либо лицемеры, либо дураки — выбирайте, что вам больше нравится».

Кормухина — человек верующий. Она ходит в церковь. Общается со святыми отцами. Была духовной дочерью протоиерея Николая Гурьянова. Поэтому кому задавать такие сложные вопросы, как не ей! И ее мнение однозначно: спецоперация носит исключительно вынужденный характер.

«Дело в том, что на этом все жертвы наконец-то прекратятся, — поясняет певица. — А если с этим не кончать, они будут продолжаться, поверьте мне!»

Сейчас Ольга и Алексей ездят выступать перед ранеными: несколько дней назад артисты навестили солдат и офицеров в филиале военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске.

«Мы тоже бойцы, хоть и невидимого фронта, — обратилась к ним певица, — и очень счастливы, что наши песни выкладывают в соцсетях и в Донецке, и в Луганске. Цоя, Высоцкого и Кормухину! Это очень здорово. Спасибо вам, ребята, за ваш великий подвиг!»

Как рассказывает артистка, выступление получилось уютным и каким-то домашним. Они пели песни и видели счастливые глаза.

«Чувствовалось, что ребятам очень понравилось. И нам тоже, — делится Ольга с Daily Storm. — А самое главное, что им это было нужно. Не просто приятно, а именно нужно: они радовались нашему вниманию и поддержке. И нам это... еще нужней!»

Идея выступать перед ранеными нашла отклик и у многих других российских артистов. Например, Александр Маршал успел побывать в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского. Музыкант не только исполнил свои лучшие песни, но и заглянул в палаты. Николай Расторгуев провел творческую встречу в госпитале имени Н.Н. Бурденко, исполнив «Ребята с нашего двора» и «Позови меня тихо по имени». А Олег Газманов посетил Одинцово. На его выступление привозили даже парней на каталках!