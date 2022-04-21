Самый вкусный кулич: быстрые рецепты

Двадцать четвертого апреля православный мир будет отмечать Пасху. По традиции, хозяйственные приготовления к этому большому празднику проводятся в Чистый четверг (в 2022 году он приходится на 21 апреля). В этот день верующие убираются в доме, красят яйца и пекут куличи, без которых трудно представить себе Христово Воскресение.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Кулич — подобие артоса — высокого цилиндрического хлеба, который освящается на Пасху и раздается прихожанам в церквях в Светлую субботу. В отличие от артоса, который готовится в пекарнях при храмах, кулич выпекают дома. Это изделие из дрожжевого теста, часто с добавлением изюма. Готовые куличи украшают глазурью и цукатами.

Видео дня

Вот два рецепта пасхальных куличей, опубликованные на сайте 1000menu.

Классический кулич с изюмом, как у бабушки

Ингредиенты (на шесть куличей весом по 350 г):

0,5 л молока

1 кг муки

200 г сливочного масла

300 г сахара

Шесть яиц

12 г сухих дрожжей

275 г изюма

1 ч. л. ванильного сахара

Четверть чайной ложки соли

Способ приготовления

1. Подготовьте продукты. Яйца и масло выньте из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

2. Поставьте опару. Для этого возьмите половину от общего количества муки и смешайте ее с сухими дрожжами. Молоко немного подогрейте, чтобы оно стало приятно теплым, но не горячим. Влейте молоко в муку, постоянно помешивая.

Опара должна быть достаточно жидкой. Не нужно сильно замешивать ее.

3. Накройте опару полотенцем и уберите в теплое место на полчаса. За это время она должна увеличиться в размере в два раза.

4. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с обычным и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы.

5. Взбейте белки. Чтобы получилась густая пена, нужно делать это в чистой посуде. Насадки для миксера предварительно нужно помыть после желтков.

6. Влейте взбитые желтки в опару и перемешайте. Добавьте соль и размягченное сливочное масло. Как следует вмешайте его руками.

7. Добавьте в тесто взбитые белки. Аккуратными движениями снизу вверх перемешайте полученную массу.

8. Просейте оставшуюся часть муки. Добавляйте ее в тесто постепенно, небольшими порциями. Учитывайте, что муки может понадобиться чуть больше или меньше.

9. Замесите тесто до однородного, но не густого состояния. Тесто для кулича не раскатывается, оно должно быть очень мягким. Накройте опару полотенцем и уберите в теплое место на час. После этого тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

10. Подготовьте изюм. Промойте его, а потом залейте кипятком на 15 минут. Затем слейте воду и положите изюм на салфетку, чтобы он высох.

11. В сухофрукты добавьте ложку муки и перемешайте, чтобы каждая изюминка была обвалена в муке.

12. Добавьте изюм в тесто, вымесите его, чтобы сухофрукты равномерно распределились в нем. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут.

13. Подготовьте формы для выпечки и смажьте их маслом, если это необходимо. Разложите тесто по формам, заполняя их не более, чем на треть. В печи тесто вырастет в объеме. Перед тем, как поставить куличи в печь, подержите их 10 минут при комнатной температуре.

14. Сначала выпекайте куличи при температуре 100 градусов. Через 10 минут повысьте заданную температуру до 180 градусов и оставьте тесто в печи до готовности 45-50 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Пока тесто находится в печи, открывать дверцу духовки нельзя.

15. Остудите готовые куличи, накрыв их полотенцем.

Шоколадный кулич с орехами и цукатами

Ингредиенты (на шесть порций):

600 г муки

300 мл молока

10 г сухих дрожжей

Два яйца

150 г сахара

50 г сливочного масла

60 г какао-порошка

50 г грецких орехов

50 г цукатов

1 пакетик ванильного сахара

100 г шоколада

50 г сливочного масла

Способ приготовления

1. Замесите тесто. Нагрейте молоко до температуры 37-38 градусов. Важно, чтобы оно не было горячим, иначе дрожжи погибнут и опара не поднимется. Добавьте к молоку дрожжи, столовую ложку сахара и две столовых ложки муки, перемешайте. Поставьте опару в теплое место.

2. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте ванильный сахар, какао и мягкое сливочное масло. Еще раз немного взбейте до однородности.

3. Добавьте опару, которая к этому времени должна увеличиться в объеме, и половину заранее просеянной муки в емкость с сахарно-яичной смесью. Перемешайте все венчиком.

4. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на

час.

5. После этого добавьте к опаре промытые и просушенные на бумажных полотенцах цукаты и орехи. Всыпьте вторую половину муки, замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Накройте полотенцем и поставьте в тепло на 40 минут.

6. Смажьте формы маслом и заполните их тестом наполовину. Оставьте разлитое по формам тесто в тепле на 30 минут.

7. Выпекайте куличи в духовке, заранее разогретой до 180 градусов.