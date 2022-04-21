Дмитрий Чернышенко поручил создать навигатор трудоустройства выпускников

«В первую очередь необходимо подготовить кадры для тех отраслей, где оперативное импортозамещение происходит, чтобы обеспечить технологический суверенитет России. По поручению Владимира Путина ежегодно в вузах увеличивается количество бюджетных мест. В этом году по программам высшего образования мы будем набирать более 588 тысяч студентов. Наибольшее количество мест выделено на медицинские, педагогические и инженерные специальности, а также специальности, а также в сфере сельского хозяйства и искусственного интеллекта», — сказал Чернышенко.