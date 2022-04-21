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1 час назад

Дмитрий Чернышенко поручил создать навигатор трудоустройства выпускников

Газета.Ru

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости создания навигатора трудоустройства выпускников. Об этом он рассказал на встрече с представителями сферы высшего образования в Координационном центре.

Дмитрий Чернышенко поручил создать навигатор трудоустройства выпускников
Фото: ТАССТАСС

«Нужно комплексно подойти к планированию и созданию рабочих мест для будущих выпускников. Нельзя, чтобы наши ребята после вузов оказались невостребованными. Информация о вариантах трудоустройства и карьерных возможностях должна быть максимально доступной. Необходимо сделать навигатор для студентов и выпускников. И через портал Объясняем.РФ сделать его доступнее», — сказал Чернышенко.

Чернышенко отметил, что правительство оперативно принимает меры по поддержке системы высшего образования в условиях санкций.

«В первую очередь необходимо подготовить кадры для тех отраслей, где оперативное импортозамещение происходит, чтобы обеспечить технологический суверенитет России. По поручению Владимира Путина ежегодно в вузах увеличивается количество бюджетных мест. В этом году по программам высшего образования мы будем набирать более 588 тысяч студентов. Наибольшее количество мест выделено на медицинские, педагогические и инженерные специальности, а также специальности, а также в сфере сельского хозяйства и искусственного интеллекта», — сказал Чернышенко.

Также на встрече озвучили планы по расширению функционала суперсервиса «Поступление в вуз «Онлайн».

Минцифры совместно с Минобрнауки до 1 июня внесет в Правительство предложения, проработанные с ФЭО (источниками финансирования), которые обеспечат исчерпывающий набор мер для полного импортозамещения всего программно-аппаратного комплекса вузов, включая облачные решения.

Во встрече также приняли участие помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, представители профильных министерств и ведомств, Совета Федерации, Государственной Думы, ректоры вузов, студенты и руководители общественных организаций.

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