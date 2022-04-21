ЮНЕСКО отложили намеченное на июнь свое заседание в Казани

Сессия Комитета всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО, которая должна была состояться в Казани 19-30 июня, перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщили в четверг в дирекции ЮНЕСКО.

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"Решение о переносе официально вступило в силу в четверг в 13:00 по парижскому времени (14:00 мск)", - указали в штаб-квартире организации. В ЮНЕСКО не уточнили, где и когда теперь состоится ежегодная сессия.

В среду ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил ТАСС, что бюро Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, оказавшись под давлением Запада, решило перенести сессию комитета в Казани. Он подчеркнул, что в настоящее время в ЮНЕСКО сложилась "до предела политизированная обстановка". Орджоникидзе также указал на развернутую Западом кампанию против РФ из-за ситуации на Украине.

"В связи с проведением Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса западники развернули беспрецедентную по масштабу дипломатическую травлю нашей страны, направленную на сдерживание конструктивного, созидательного вклада, который мы традиционно вносим в уставную деятельность организации, в том числе на направлении сохранения всемирного наследия", - отметил представитель РФ.

По его словам, российская сторона готова была провести в Казани 45-ю сессию Комитета всемирного наследия в установленные сроки - 19-30 июня, а также принять "все возможные меры для преодоления логистических трудностей, связанных с ограничением воздушного сообщения".