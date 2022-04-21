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25 минут назад

Раскрыты многомиллионные доходы тяжелобольного Зайцева

Рамблер

Дома моды Вячеслава Зайцева заработал в прошлом году 62 миллиона рублей чистой прибыли. Об этом со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщает «Комсомольская правда».

Раскрыты многомиллионные доходы тяжелобольного Зайцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, с 2017 по 2020 год Дом моды не приносил прибыли. А в 2020 году бизнес вообще стал убыточным, принеся 21 миллион рублей долга.

Однако, в прошлом году компания заработала 62 млн чистой прибыли при выручке в 182 млн рублей, что стало рекордным показателем для «Московского Дома моды Вячеслава Зайцева».

Ранее правоохранительные органы заинтересовались окружением Вячеслава Зайцева. Модельер страдает болезнью Паркинсона, передвигается в инвалидном кресле и с трудом разговаривает. СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье.

Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые воспользовались состоянием здоровья модельера, изолировали его от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег. Сам же модельер, лично придя на телевизионное шоу «Пусть говорят», назвал «глупостями» слухи о том, что он в ссоре с сыном, а его жизнью могут управлять мошенники.

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