Раскрыты многомиллионные доходы тяжелобольного Зайцева

Дома моды Вячеслава Зайцева заработал в прошлом году 62 миллиона рублей чистой прибыли. Об этом со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, с 2017 по 2020 год Дом моды не приносил прибыли. А в 2020 году бизнес вообще стал убыточным, принеся 21 миллион рублей долга.
Однако, в прошлом году компания заработала 62 млн чистой прибыли при выручке в 182 млн рублей, что стало рекордным показателем для «Московского Дома моды Вячеслава Зайцева».
Ранее правоохранительные органы заинтересовались окружением Вячеслава Зайцева. Модельер страдает болезнью Паркинсона, передвигается в инвалидном кресле и с трудом разговаривает. СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье.
Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые воспользовались состоянием здоровья модельера, изолировали его от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег. Сам же модельер, лично придя на телевизионное шоу «Пусть говорят», назвал «глупостями» слухи о том, что он в ссоре с сыном, а его жизнью могут управлять мошенники.