Состоятельные россияне стали массово переезжать в один курортный город

За первый квартал 2022 года спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос почти на 50 процентов относительно четвертого квартала 2021-го. О том, что состоятельные россияне стали массово переезжать в курортный город, говорится в материалах компании Skolkovo Realty. Отчет есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Спрос на элитную недвижимость в городе растет семь месяцев подряд (с сентября 2021 года). В период с февраля по март 2022-го он увеличился на 1,73 процента, а за первый квартал года относительно аналогичного периода 2021 года — почти на 15 процентов. Относительно четвертого квартала 2021 года показатель вырос на 49,32 процента. Кроме того, спрос на премиальную недвижимость в Сочи оказался почти в 2,5 раза выше, чем до пандемии коронавируса в марте 2019-го.

Основной поток тех, кто хотел приобрести элитное жилье в приморском городе, был из Москвы — на жителей столицы пришлось 13,58 процента от всех клиентов из 39 городов и населенных пунктов. В первую тройку также попали Санкт-Петербург и Воронеж с показателями в 9,1 процента и 7,05 процента соответственно.

По данным Skolkovo Realty, в апреле 2022 года на вторичном рынке недвижимости для покупки доступны 325 объектов стоимостью более 100 миллионов рублей, что составляет чуть более одного процента от всего местного рынка. Самая дорогая продаваемая квартира в Сочи стоит почти 766,8 миллиона рублей — шестикомнатный пентхаус площадью 801 квадратный метр находится в Центральном районе города.