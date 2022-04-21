Что такое культура отмены: борьба за справедливость или травля?

В соцсетях часто разворачиваются кампании, участники которых активно осуждают конкретных лиц за их поступки и высказывания и пытаются вычеркнуть их из общества. Это явление получило название cancel culture (культура отмены), или кэнселлинг. Иногда такие общественные осуждения доходят до более конкретных мер: участники сообщества требуют привлечь объект кэнселлинга к уголовной ответственности или уволить его. В последнее время все чаще высказываются мнения о том, что cancel culture — скорее травля, нежели проявление праведного гнева.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst REUTERS/Jonathan Ernst

В последние годы кэнселлингу в информационном пространстве подвергается целая страна — Россия. Западное сообщество обвиняет Москву в аннексии Крыма и в нападении на Украину. Российские власти в ответ на это напоминают, что полуостров вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержало данное решение. Относительно действий на Украине Москва заявляет, что в стране с конца февраля 2022 года проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации, которая началась после просьбы республик Донбасса о помощи.

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Что касается кэнселлинга в соцсетях в адрес отдельных звезд, он подразумевает, как правило, массовую отписку от аккаунтов объекта осуждений и бойкотирование ее проектов. Причиной этих могут стать подозрения в каких-либо поступках или спорные комментарии, сделанные публичной персоной.

Считается, что впервые слово to cancel («отменить») в отношении человека употребили в криминальном боевике «Нью-Джек-Сити» (1991). В сцене, когда подруга персонажа Уэсли Снайпса срывается на него, тот бросает девушку на стол со словами «Отмените эту суку. Я куплю новую». То же самое слово в аналогичном значении использовалось в одном из выпусков реалити-шоу «Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк» в 2014 году. Во время ссоры со своим бойфрендом участница проекта сказала: You're canceled («Ты отменен»). Тогда пользователи Twitter начали использовать эту фразу по отношению к тем, кто плохо с ними обошелся. Вскоре глагол to cancel стал использоваться не только по отношению к личным знакомым, но и к публичным персонам, а также к организациям, чья деятельность подвергается осуждению.

Среди наиболее известных примеров кэнселлинга — кампании против кинопродюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси.

В марте прошлого года голливудская звезда Алек Болдуин раскритиковал кэнселлинг, выступив в защиту режиссера Вуди Аллена и Эндрю Куомо, на тот момент занимавшего пост губернатора штата Нью-Йорк. Обе эти медийные персоны были обвинены в сексуальных домогательствах.