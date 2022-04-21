Marvel Comics оставит россиян без комиксов на русском языке

Компания Marvel Comics планирует приостановить сотрудничество с российскими издательствами на «неопределенный срок». Данную информацию разместили 21 апреля в телеграм-канале Rugeek.
В сообщении подчеркивается, что представители Marvel разослали партнерам из России письма, в которых сообщается об остановке продаж и продлении лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке с середины лета. Отзывать ранее выпущенные комиксы после истечения срока действия контракта не планируется. Так, речь идет только о прекращении отгрузок существующих тиражей в магазины и ликвидации их остатков.
В конце марта сразу несколько российских издательств сообщили о том, что зарубежные писатели отказываются продлевать свои контракты. В частности, о нежелании сотрудничать с российскими издательствами сообщил американский писатель Стивен Кинг.