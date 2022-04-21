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12 часов назад

В аппарат омбудсмена Подмосковья поступило порядка 8 тысяч писем в 2021 году

RT на русскомиещё 1

В Московской области в 2021 году к уполномоченному по правам человека поступило почти 8 тыс. обращений.

В аппарат омбудсмена Подмосковья поступило порядка 8 тысяч писем в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили на 22-м заседании Мособлдумы, прошедшем в четверг, 21 апреля, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«52% от всех обращений за истекший год — это социальный блок», — заявила региональный омбудсмен Екатерина Семёнова.

По её словам, больше всего люди обращались по поводу прав на жилище, социального обеспечения, здравоохранения и труда.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что депутаты Калининградской облдумы рассмотрели кандидатуру Владимира Никитина на должность уполномоченного по правам человека в Калининградской области.

Общество,Екатерина Семенова,Владимир Никитин,
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