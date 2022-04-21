В аппарат омбудсмена Подмосковья поступило порядка 8 тысяч писем в 2021 году

В Московской области в 2021 году к уполномоченному по правам человека поступило почти 8 тыс. обращений.
Об этом сообщили на 22-м заседании Мособлдумы, прошедшем в четверг, 21 апреля, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«52% от всех обращений за истекший год — это социальный блок», — заявила региональный омбудсмен Екатерина Семёнова.
По её словам, больше всего люди обращались по поводу прав на жилище, социального обеспечения, здравоохранения и труда.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что депутаты Калининградской облдумы рассмотрели кандидатуру Владимира Никитина на должность уполномоченного по правам человека в Калининградской области.