В аппарат омбудсмена Подмосковья поступило порядка 8 тысяч писем в 2021 году

В Московской области в 2021 году к уполномоченному по правам человека поступило почти 8 тыс. обращений.

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Об этом сообщили на 22-м заседании Мособлдумы, прошедшем в четверг, 21 апреля, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«52% от всех обращений за истекший год — это социальный блок», — заявила региональный омбудсмен Екатерина Семёнова.

По её словам, больше всего люди обращались по поводу прав на жилище, социального обеспечения, здравоохранения и труда.