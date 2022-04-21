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44 минуты назад

На крыше храма под Новосибирском обнаружили письма из 1940-х

Lenta.ru

В городе Купино под Новосибирском обнаружили письма родственников летчика-курсанта, которые хранились на крыше колокольни Преображенского храма с 1940-х годов. Послания, сложенные треугольниками, обнаружили в ходе реконструкции храма, пишет KP.RU.

На крыше храма под Новосибирском обнаружили письма из 1940-х
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На всех письмах был указан один и тот же адрес и получатель: Авиашкола, 2-я эскадрилья, Григорий Ар. Зятенко. Письма отдали на хранение в музей школы № 105, которая была той самой авиашколой в 1940-х.

Комментируя находку, глава музея школы № 105 Инна Михайловна Хоменко отметила, что отправленные родственниками письма из Алтайского края были адресованы одному из курсантов. «Карандаш много где стерся, но прочесть можно», — рассказала представитель учебного заведения.

Среди обнаруженных писем — два послания от сестры и одно от друга юноши. В основном в письмах рассказывается о бытовых хлопотах и невзгодах родственников курсанта.

«Живем мы ничего, хлеб пока тянем, корм для коровы есть… Только очень тяжко на сердце не только у мамы, но и у нас всех, как будто кто камень положил», — сообщается в одном из наиболее хорошо сохранившихся посланий.

В школе рассказали, что хотят побольше разузнать о семье и самом летчике-курсанте. По указанным адресам уже отправили несколько писем, надеясь связаться с родственниками.

«След затерялся: ответ не пришел, а среди старожилов человека с такой фамилией никто не помнит. Боюсь, родственники Зятенко умерли или переехали», — уточнила Хоменко.

Общество,
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