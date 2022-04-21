Названы самые доступные направления отдыха в майские праздники

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые доступные направления для путешествий в майские праздники.

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На первом месте оказались туры по России. Средняя стоимость купленных путевок на российские курорты с заездами 29 апреля – 8 мая составляет 53 тыс. рублей на двоих за 7 ночей. В прошлом году туры по России на те же даты в среднем стоили 46 тыс. рублей. В топ-3 самых продаваемых направлений вошли Сочи, Казань и Санкт-Петербург.

На втором месте по ценовой доступности находится Абхазия, в среднем за турпакет в Абхазию россияне платят 64 тыс. рублей на двоих. Следом с большим отрывом по стоимости расположились Турция и Египет. За недельный отдых на курортах этих стран туристы платят в среднем около 170 тыс. рублей за тур.