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54 минуты назад

Названы самые доступные направления отдыха в майские праздники

Вероника Полынина

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые доступные направления для путешествий в майские праздники.

Названы самые доступные направления отдыха в майские праздники
Фото: ТАССТАСС

На первом месте оказались туры по России. Средняя стоимость купленных путевок на российские курорты с заездами 29 апреля – 8 мая составляет 53 тыс. рублей на двоих за 7 ночей. В прошлом году туры по России на те же даты в среднем стоили 46 тыс. рублей. В топ-3 самых продаваемых направлений вошли Сочи, Казань и Санкт-Петербург.

На втором месте по ценовой доступности находится Абхазия, в среднем за турпакет в Абхазию россияне платят 64 тыс. рублей на двоих. Следом с большим отрывом по стоимости расположились Турция и Египет. За недельный отдых на курортах этих стран туристы платят в среднем около 170 тыс. рублей за тур.

Для поездки на майские праздники в ОАЭ россиянам приходится расстаться в среднем с 230 тыс. рублей, стоимость майского путешествия на Мальдивы обходится российским туристам в 472 тыс. рублей, на Сейшелы – 521 тыс. рублей.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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