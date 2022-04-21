Пока вы спали: демарш против России в G20 и новые санкции ЕС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Reuters Reuters

Чиновники ряда стран бойкотировали выступление России на встрече G20

Видео дня

Представители ряда западных стран покинули встречу, состоявшуюся в рамках саммита G20, во время выступления министра финансов России Антона Силуанова. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источников издания, в знак протеста против российской спецоперации встречу покинули министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко, а также представители Канады, Нидерландов, Великобритании, Франции и Германии.

Российский бизнес ищет пути поставок из ЕС

Минсельхоз работает над вариантами бесперебойных поставок товаров из Европы через Белоруссию. Российские компании по просьбе ведомства формируют списки конкретных наименований необходимой продукции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают «Известия».

Причиной перебоев с поставками стали санкции ЕС и ответные меры Белоруссии, которая с 16 апреля ограничила передвижение зарегистрированных в европейских странах фур по своей территории. Российские компании рассчитывают на возобновление беспрепятственного ввоза из Европы сырья, ингредиентов, упаковки и оборудования для производства продуктов.

Эксперты предсказали новую волну активности мошенников

Предстоящий сезон отпусков может привести к активизации мошенников, которые попытаются заработать на тех, кто собирается отдохнуть в России и за границей. Об этом «Известиям» заявили специалисты по кибербезопасности.

Эксперты ожидают роста числа мошеннических сайтов с авиабилетами и бронированием гостиниц. Для того чтобы защитить свои деньги, россиянам посоветовали не переходить по сомнительным ссылкам, а также не пользоваться услугами только появившихся на рынке фирм, предлагающих туры с очень большими скидками.

ЕС готовит санкции, призвав к «пасхальному перемирию» на Украине

Евросоюз поддержал призыв генсека ООН к «пасхальному перемирию» на Украине, продолжая при этом работу над новым пакетом антироссийских санкций. В частности, Еврокомиссия работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться «уменьшить цену отказа от российской нефти», пишет «Коммерсант».

При этом в Германии идут дебаты о поставках на Украину тяжелых вооружений напрямую или о поддержке партнеров по НАТО, которые бы согласились передать Киеву имеющуюся у них технику. В МИД РФ в свою очередь отметили, что, поставляя оружие Киеву, страны НАТО затягивают активную фазу операции, а тяжелое вооружение будет использоваться для «обстрелов мирных городов ЛНР и ДНР, а возможно, и территории России».

Америка потеплела к Кубе

США и Куба возобновляют переговоры на высоком уровне. В рамках визита делегации Кубы в Вашингтон планируется обсудить проблемы возросшей миграции кубинских граждан в США через мексиканскую границу. Об этом сообщает «Коммерсант».