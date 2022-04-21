Памятник Иосифу Кобзону появится летом в Москве

"Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина правительство Москвы выделит грант в размере 45 млн рублей на осуществление мероприятий по изготовлению и установке монумента народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону (1937-2018), а также на благоустройство прилегающей территории. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.