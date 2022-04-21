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1 час назад

Памятник Иосифу Кобзону появится летом в Москве

ТАССиещё 10

Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону планируют установить в Москве. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе президиума правительства Москвы.

Памятник Иосифу Кобзону появится летом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина правительство Москвы выделит грант в размере 45 млн рублей на осуществление мероприятий по изготовлению и установке монумента народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону (1937-2018), а также на благоустройство прилегающей территории. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Памятник Иосифу Кобзону будет установлен в сквере по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, вл. 45.

Предполагается, что скульптурная композиция будут изготовлена авторским коллективом Студии военных художников им. М. Б. Грекова (скульптор - Дмитрий Клавсуц, архитектор - Денис Бобылев).

Открыть памятник планируется 30 августа 2022 года - в день памяти И. Д. Кобзона.

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