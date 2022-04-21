Памятник Иосифу Кобзону появится летом в Москве

Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону планируют установить в Москве. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе президиума правительства Москвы.
"Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина правительство Москвы выделит грант в размере 45 млн рублей на осуществление мероприятий по изготовлению и установке монумента народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону (1937-2018), а также на благоустройство прилегающей территории. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Памятник Иосифу Кобзону будет установлен в сквере по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, вл. 45.
Предполагается, что скульптурная композиция будут изготовлена авторским коллективом Студии военных художников им. М. Б. Грекова (скульптор - Дмитрий Клавсуц, архитектор - Денис Бобылев).
Открыть памятник планируется 30 августа 2022 года - в день памяти И. Д. Кобзона.