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1 час назад

Фильмы и музыку из недружественных стран в России легализуют через принудительную лицензию

Елена Прошина

В России приступили к разработке законопроекта, который позволит легализовать в стране фильмы, сериалы и музыку из недружественных государств через принудительную лицензию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Фильмы и музыку из недружественных стран в России легализуют через принудительную лицензию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник издания отметил, что в Гражданском кодексе уже есть подобная мера, но распространяется она только на патенты. Норма позволяет получить лицензию на изобретение в судебном порядке при ее неиспользовании правообладателем в течение четырех лет.

Если статью данного закона расширить на фильмы, сериалы и музыку от компаний, которые ушли из РФ, то даже четырехлетнее ожидание может не понадобиться.

«Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет либо сам российский лицензиат в случае, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта, либо организации коллективного управления, если зарубежные правообладатели исключат свои каталоги из их управления», — добавил источник «Ведомостей».

При этом он отметил, что введение данной меры в России нарушит международные обязательства страны и «может крайне отрицательно повлиять на оставшиеся перспективы международного сотрудничества».

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