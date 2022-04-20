Фильмы и музыку из недружественных стран в России легализуют через принудительную лицензию

В России приступили к разработке законопроекта, который позволит легализовать в стране фильмы, сериалы и музыку из недружественных государств через принудительную лицензию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Собеседник издания отметил, что в Гражданском кодексе уже есть подобная мера, но распространяется она только на патенты. Норма позволяет получить лицензию на изобретение в судебном порядке при ее неиспользовании правообладателем в течение четырех лет.

Если статью данного закона расширить на фильмы, сериалы и музыку от компаний, которые ушли из РФ, то даже четырехлетнее ожидание может не понадобиться.

«Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет либо сам российский лицензиат в случае, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта, либо организации коллективного управления, если зарубежные правообладатели исключат свои каталоги из их управления», — добавил источник «Ведомостей».