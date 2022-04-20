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6 минут назад

Названа новая угроза для российских мегаполисов

Елена Прошина

Минприроды: снижение экотребований к машинам ухудшит качество воздуха в крупных городах. Снижение экологических требований к выпускаемым автомобилям повлечет за собой ухудшение качества воздуха в мегаполисах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Названа новая угроза для российских мегаполисов
Фото: РамблерРамблер

«Однозначно любой откат экологических программ назад неминуемо влечет за собой ущерб. В данном случае ущербом будет являться ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах», — отметили в ведомстве, комментируя инициативу Минпромторга.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ предложило отменить до февраля 2023 года часть требований для российских автопроизводителей.

Среди необязательных для выполнения оказались и экологические стандарты. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство.

Общество,Минприроды России,Минпромторг,
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