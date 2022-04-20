Названа новая угроза для российских мегаполисов

Минприроды: снижение экотребований к машинам ухудшит качество воздуха в крупных городах. Снижение экологических требований к выпускаемым автомобилям повлечет за собой ухудшение качества воздуха в мегаполисах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды России.