Стало известно о сложностях при возврате пленных солдат с Украины

«Первый контрактник, за которого я просила уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, вернулся в нашу область. Парень с группой товарищей оказался в плену на Украине. Когда родные узнали, они сообщили руководителям поселка и района. Началась работа. К счастью, вернувшегося военного не коснулись пытки, о которых мы знаем. Сейчас он проходит процедуру реабилитации, мы бережем его семью от внимания прессы», — рассказала Мерзлякова.