Стало известно о сложностях при возврате пленных солдат с Украины

При возврате контрактников, попавших в плен во время военной спецоперации на Украине, возникают сложности. Из девяти российских солдат удалось добиться возвращения лишь одного. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ее слова приводит портал E1.ru.
«Первый контрактник, за которого я просила уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, вернулся в нашу область. Парень с группой товарищей оказался в плену на Украине. Когда родные узнали, они сообщили руководителям поселка и района. Началась работа. К счастью, вернувшегося военного не коснулись пытки, о которых мы знаем. Сейчас он проходит процедуру реабилитации, мы бережем его семью от внимания прессы», — рассказала Мерзлякова.
Она добавила, что ключевую роль в возращении контрактника сыграли руководители Минобороны.
При этом она также отметила, что в процессе возвращения солдат из плена есть свои сложности. Вину за это Мерзлякова возложила на украинскую сторону — по ее словам, проблема заключается в нежелании Киева идти Москве навстречу, но «работа по возвращению солдат из плена продолжается».