В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
30 минут назад

Стало известно о сложностях при возврате пленных солдат с Украины

Елена Прошина

При возврате контрактников, попавших в плен во время военной спецоперации на Украине, возникают сложности. Из девяти российских солдат удалось добиться возвращения лишь одного. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ее слова приводит портал E1.ru.

Стало известно о сложностях при возврате пленных солдат с Украины
Фото: REUTERsREUTERs

«Первый контрактник, за которого я просила уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, вернулся в нашу область. Парень с группой товарищей оказался в плену на Украине. Когда родные узнали, они сообщили руководителям поселка и района. Началась работа. К счастью, вернувшегося военного не коснулись пытки, о которых мы знаем. Сейчас он проходит процедуру реабилитации, мы бережем его семью от внимания прессы», — рассказала Мерзлякова.

Она добавила, что ключевую роль в возращении контрактника сыграли руководители Минобороны.

При этом она также отметила, что в процессе возвращения солдат из плена есть свои сложности. Вину за это Мерзлякова возложила на украинскую сторону — по ее словам, проблема заключается в нежелании Киева идти Москве навстречу, но «работа по возвращению солдат из плена продолжается».

Общество,Татьяна Москалькова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители