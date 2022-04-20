Столицу России предложили перенести в географический центр страны

Столицу Россию целесообразно было бы перенести в географический центр страны, учитывая назревшую в условиях западных санкций необходимость совершить «поворот на восток». Об этом заявил Иван Зуенко, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, передает корреспондент «Ленты.ру».

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По словам эксперта, сам процесс «поворота на восток» будет крайне сложным и небыстрым. На преодоление ранее преобладавшей ментальной, экономической и демографической инерции, которая связывает Россию с Западом, могут уйти даже не несколько лет, а десятилетия. Зуенко привел в качестве примера вестернизацию, проведенную Петром I: этот процесс оказался весьма травматичным и болезненным для российского общества. При этом у российского императора была достаточно сильная политическая воля, которая позволила ему пойти на радикальные шаги вроде переноса столицы.

«Если перекладывать эти реалии на современный лад, это будет означать перенос столицы во Владивосток. Сложно представить, чтобы сейчас это было осуществлено. Хотя, на мой субъективный взгляд, перенос столицы в географический центр нашей страны, в Сибирь, действительно был бы достаточно адекватным решением», — предложил аналитик в ходе дискуссии в клубе «Валдай».

В 2021 году опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин хочет перенести столицу в Сибирь. По словам участников исследования, перенос столицы скажется положительно на развитии Сибири как в экономическом, так и демографическом плане.