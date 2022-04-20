Россияне начали резать карты «Тинькофф» в знак протеста

Россияне начали уничтожать карты «Тинькофф Банка» после заявлений его основателя Олега Тинькова о российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Medialeaks.

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Ранее Олег Тиньков написал пост в соцсетях, в котором резко выразился в адрес российской армии и жителей РФ, поддерживающих спецоперацию на Украине. Россиян при этом он назвал «дебилами».

Владельцы карт Тинькофф банка, основателем которого является бизнесмен, начали демонстративно резать пластиковые карты кредитной организации и выкладывать видеозапись этого в соцсетях.

В частности лидер движения «Спаси Байкал» Денис Букалов запостил ролик с призывом отказаться от продуктов «Тинькофф банка».

«Как наказать [Олега Тинькова]? Единственный способ ему насолить, это перестать пользоваться услугами его банка. В частности, не брать его кредитки под конские проценты и не пользоваться его дебетовыми картами», - заметил он.

Некоторые интернет-пользователи также начали выкладывать из разрезанных карт буквы Z и V — символы российской спецоперации