Россияне начали резать карты «Тинькофф» в знак протеста

Россияне начали уничтожать карты «Тинькофф Банка» после заявлений его основателя Олега Тинькова о российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Medialeaks.
Ранее Олег Тиньков написал пост в соцсетях, в котором резко выразился в адрес российской армии и жителей РФ, поддерживающих спецоперацию на Украине. Россиян при этом он назвал «дебилами».
Владельцы карт Тинькофф банка, основателем которого является бизнесмен, начали демонстративно резать пластиковые карты кредитной организации и выкладывать видеозапись этого в соцсетях.
В частности лидер движения «Спаси Байкал» Денис Букалов запостил ролик с призывом отказаться от продуктов «Тинькофф банка».
«Как наказать [Олега Тинькова]? Единственный способ ему насолить, это перестать пользоваться услугами его банка. В частности, не брать его кредитки под конские проценты и не пользоваться его дебетовыми картами», - заметил он.
Некоторые интернет-пользователи также начали выкладывать из разрезанных карт буквы Z и V — символы российской спецоперации
При этом в самом банке дистанцировались от слов бизнесмена. В пресс-службе отметили, что Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компании, поэтому его пост о ситуации на Украине является его личным мнением. Банк назвал предпринимателя одним из 20 млн клиентов.