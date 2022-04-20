Православные верующие объявили акцию "Письмо солдату" для поддержки ВС РФ

"В радостные дни Воскресения Христова военнослужащие Вооруженных сил России героически и жертвенно исполняют свой воинский долг. Все они сегодня особо нуждаются в духовной и моральной поддержке, сугубой (усиленной - прим. ТАСС) молитве всех верных чад Русской православной церкви об их здравии и спасении. По инициативе православной общественности в светлые дни празднования Пасхи с 24 апреля по 1 июня 2022 года проводится духовно-патриотическая акция "Письмо солдату", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела.