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1 час назад

Православные верующие объявили акцию "Письмо солдату" для поддержки ВС РФ

ТАСС

Православная общественность выступила с инициативой отправки праздничных пасхальных приветствий и подарков российским военнослужащим, в том числе участвующим в проведении специальной военной операции на Украине. Духовно-патриотическая акция получила название "Письмо солдату", информация о ней размещена в среду на сайте синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Православные верующие объявили акцию "Письмо солдату" для поддержки ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В радостные дни Воскресения Христова военнослужащие Вооруженных сил России героически и жертвенно исполняют свой воинский долг. Все они сегодня особо нуждаются в духовной и моральной поддержке, сугубой (усиленной - прим. ТАСС) молитве всех верных чад Русской православной церкви об их здравии и спасении. По инициативе православной общественности в светлые дни празднования Пасхи с 24 апреля по 1 июня 2022 года проводится духовно-патриотическая акция "Письмо солдату", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела.

Отмечается, что все желающие поделиться пасхальной радостью с военнослужащими на фронте могут направлять письма в адрес Центрального Дома Российской Армии с пометкой на конверте "Письмо солдату".

"Ваши письма, вложенные в них детские рисунки, бумажные поделки, карманные иконы или воинские молитвословы станут настоящим пасхальным подарком для каждого российского воина", - отметили инициаторы акции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Общество,Владимир Путин,Верховный суд,РПЦ,
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