На Елагином острове в Санкт-Петербурге в последние дни появилось множество ежей. Их запечатлел местный фотограф Антон Кубышкин, опубликовавший фото и видео зверьков в социальных сетях . Об этом передает "Петербургский дневник" .

«Провожая закат в ЦПКиО, очень удивился обилию ежей в парке! Когда большинство обитателей парка уже подумывают ложиться спать, ёжики выходят на охоту», – отметил он.

Судя по опубликованным снимкам, ежики людей совсем не боятся и не спешат убегать. Они занимаются своими ежиными делами, а некоторые зверьки с удовольствием позируют перед фотографом.