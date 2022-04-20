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45 минут назад

Елагин остров в Петербурге заполонили ежи. Видео

Александр Кузьмин

На Елагином острове в Санкт-Петербурге в последние дни появилось множество ежей. Их запечатлел местный фотограф Антон Кубышкин, опубликовавший фото и видео зверьков в социальных сетях. Об этом передает "Петербургский дневник".

«Провожая закат в ЦПКиО, очень удивился обилию ежей в парке! Когда большинство обитателей парка уже подумывают ложиться спать, ёжики выходят на охоту», – отметил он.

Судя по опубликованным снимкам, ежики людей совсем не боятся и не спешат убегать. Они занимаются своими ежиными делами, а некоторые зверьки с удовольствием позируют перед фотографом.

Общество,Видео,
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