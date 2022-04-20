Мем "Обычный и мрачный Мистер Исключительный" покорил Сеть

В Сети по-прежнему популярен мем "Обычный и мрачный Мистер Исключительный", изображающий героя мультфильма Pixar "Суперсемейка" в двух ипостасях — его обычном образе из анимационной ленты и в черно-белом варианте с невеселым выражением лица.

Фото: Соцсети Соцсети

Мем, о котором идет речь, распространился в соцсетях в 2020-2021 годах. Все началось с появления черно-белого Мистера Исключительного, напоминающего другое популярное в интернете изображение — Депрессивного вояка. Эта картинка стала основой для мемов о сравнениях.

Соцсети. Депрессивный вояк

В октябре 2020 года пользователь Twitter под ником @CitizenPlain разместил в соцсети несколько концепт-артов с героями мультфильмов Pixar, созданных при помощи нейросети. Среди них был портрет Мистера Исключительного.

В следующем месяце на Reddit появился первый мем, основанный этой на картинке, а затем — еще один. Во втором случае с помощью стилистики изображения автор попытался напомнить о распечатках компьютерных файлов, которые раздают учителя на уроках. С этой целью портрет Мистера Исключительного пропустили через нейросеть так, чтобы он был похож на материал, распечатанный на плохом принтере.

Соцсети

В лету 2021 года этот шаблон стал набирать популярность. Он использовался, как правило, для сравнений. Обычный Мистер Исключительный символизировал что-либо привычное, а его альтер эго — нечто мрачное и странное.

Соцсети