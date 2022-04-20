Власти приняли решение о продлении майских праздников

«Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства. К сожалению, в масштабах всей страны коллеги из Минтруда это не видят. Но, тем не менее, пояснили, что каждый регион вправе решать этот вопрос самостоятельно», — сообщил URA.RU.