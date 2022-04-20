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1 час назад

Регионы РФ смогут продлить майские праздники

Ura.Ru

Власти РФ разрешили главам регионов продлять майские праздники самостоятельно. Как рассказал вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, об этом ему сообщили в правительстве в ответ на предложение продлить майские праздники с 1 по 10 мая.

Власти приняли решение о продлении майских праздников
Фото: ТАССТАСС

«Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства. К сожалению, в масштабах всей страны коллеги из Минтруда это не видят. Но, тем не менее, пояснили, что каждый регион вправе решать этот вопрос самостоятельно», — сообщил URA.RU.

Как отмечает депутат, партия подготовит обращение к губернаторам с предложением ввести дополнительные выходные дни с 4 по 6 мая. Даванков добавил, что длинные майские праздники особенно нужны в тех регионах, где важно развитие сельского хозяйства и туризм.

Даванков уже предлагал продлить майские праздники в 2022 год до 10 дней — с 1 по 10 мая. Согласно производственному календарю РФ, выходными днями будут 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая, а 4, 5, 6 мая — рабочие дни, передает телеканал 360.

Общество,Владислав Даванков,Минтруд России,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
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