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1 час назад

В "Ясной Поляне" посадили пятимиллионное дерево в рамках акции "Сад памяти"

Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" стала центральной площадкой в Тульской области для проведения международной акции "Сад памяти", в рамках которой в регионах РФ будет в высажено 27 млн деревьев. Пятимиллионное с начала акции дерево посадили в среду на территории музея-усадьбы, сообщила пресс-служба облправительства.

Пятимиллионное дерево высадили в усадьбе Толстого к акции "Сад памяти"
Фото: ТАССТАСС

"20 апреля Тульская область приняла эстафету международной акции "Сад памяти". В этом году центральной площадкой акции в регионе стала территория музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", где было высажено пятимиллионное дерево. Всего в память о подвиге туляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Тульской области в 2022 году высадят более 200 тыс. молодых деревьев", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, в рамках акции регионы-участники высаживают определенное количество деревьев.

"Тульская область ежегодно участвует в акции "Сад памяти". И очень приятно, что люди всех возрастов продолжают ухаживать за высаженными деревьями", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии региона Юрия Панфилова.

Международная акция "Сад памяти" организована АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".

В 2022 году акция традиционно началась 18 марта в городе-герое Севастополе. Сады уже появились в Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Северной Осетии, Дагестане, Чечне и ряде других субъектов. Акция пройдет во всех регионах России и за рубежом до 22 июня.

Общество,Минприроды России,Минпросвещения России,Рослесхоз,
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