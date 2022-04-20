Пятимиллионное дерево высадили в усадьбе Толстого к акции "Сад памяти"

"20 апреля Тульская область приняла эстафету международной акции "Сад памяти". В этом году центральной площадкой акции в регионе стала территория музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", где было высажено пятимиллионное дерево. Всего в память о подвиге туляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Тульской области в 2022 году высадят более 200 тыс. молодых деревьев", - говорится в сообщении.