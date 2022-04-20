В России газ для Вечного огня станет бесплатным

Газ для Вечного огня и Огня памяти в России будет поставляться бесперебойно и безвозмездно. Об этом говорится в законопроекте, который 20 апреля приняли в Государственной думе. Поправки относятся к военным захоронениям и мемориалам, которые находятся вне их территории. С помощью этого закона депутаты планируют сохранить исторические традиции и усилить формирование у молодёжи «традиционных духовно-нравственных ориентиров».

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Поправки касаются законов «О газоснабжении в Российской Федерации» и «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Теперь правительство может устанавливать принципы формирования цены на газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях. Они должны находиться в реестре, которым занимается федеральный орган по увековечению памяти погибших при защите Отечества.