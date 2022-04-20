В России газ для Вечного огня станет бесплатным

Газ для Вечного огня и Огня памяти в России будет поставляться бесперебойно и безвозмездно. Об этом говорится в законопроекте, который 20 апреля приняли в Государственной думе. Поправки относятся к военным захоронениям и мемориалам, которые находятся вне их территории. С помощью этого закона депутаты планируют сохранить исторические традиции и усилить формирование у молодёжи «традиционных духовно-нравственных ориентиров».
Поправки касаются законов «О газоснабжении в Российской Федерации» и «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Теперь правительство может устанавливать принципы формирования цены на газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях. Они должны находиться в реестре, которым занимается федеральный орган по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Ранее эту инициативу одобрил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству и «Газпрому» до 1 мая 2022 года подготовить необходимое для её реализации. 21 марта проект внесли на рассмотрение в Госдуму и спустя месяц его одобрили в третьем чтении.