Майские праздники могут быть продлены по инициативе регионов

Правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы России могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно.

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Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди"), передает РИА "Новости".

По словам Даванкова, депутаты намерены обратится к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это возможно, особенно, где важно развитие сельского хозяйства. Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году.