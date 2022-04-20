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1 час назад

В Госдуме заявили, что майские праздники могут быть продлены по инициативе регионов

Газета.Ru

Правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы России могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно.

Майские праздники могут быть продлены по инициативе регионов
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди"), передает РИА "Новости".

По словам Даванкова, депутаты намерены обратится к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это возможно, особенно, где важно развитие сельского хозяйства. Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году.

По официальному календарю у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая (в честь Дня труда) и с 7 по 10 мая (в связи с Днем Победы). В прошлом году для борьбы с коронавирусом власти убрали рабочий промежуток с 4 по 6 мая, объявив эти дни также выходными. Таким образом, россияне получили возможность отдыхать 10 дней подряд.

Общество,Владислав Даванков,Госдума,
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