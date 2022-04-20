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19 минут назад

В России предложили выпустить деньги с портретом Жириновского

Секрет Фирмы

Представители ЛДПР предложили ещё один способ увековечить память основателя партии Владимира Жириновского — они захотели выпустить банкноты с портретом политика. Вопрос обсуждается на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Инициатором выпуска нового тиража банкнот или монет стал депутат Евгений Ененков, который направил письмо в ЦБ ещё 9 апреля. По его мнению, так следует почтить память «великого политика масштабов планеты».

В России предложили выпустить деньги с портретом Жириновского
Фото:  Telegram-канал «ЛДПР Жириновский» Telegram-канал «ЛДПР Жириновский»

Как заявил Ененков, «Владимир Вольфович помог бесчисленному количеству людей, был настоящим защитником России, вписав своё имя в историю страны». Именно поэтому Жириновский как «истинный патриот России» заслуживает места на денежных купюрах, считает депутат.

Позже о проекте рассказали в официальном Telegram-канале фракции.

«Представители ЛДПР по всей стране призывают увековечить память лидера партии, назвав в его честь улицы, парки и скверы. Депутат ЛДПР из Санкт-Петербурга Евгений Ененков выступил с более необычным предложением — он призвал увековечить имя Владимира Жириновского, выпустив в его честь серию банкнот или монет», — появилось в блоге партии.

Сейчас на встрече с представителями ЦБ либерал-демократы обсуждают эту инициативу. Помимо этого, на повестке стоят вопросы освобождения экономики от долларовой зависимости, целевых кредитов для бизнеса, сохранения «народной» ипотеки под 5% и прочее.

Общество,Эльвира Набиуллина,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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