В России предложили выпустить деньги с портретом Жириновского

Представители ЛДПР предложили ещё один способ увековечить память основателя партии Владимира Жириновского — они захотели выпустить банкноты с портретом политика. Вопрос обсуждается на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Инициатором выпуска нового тиража банкнот или монет стал депутат Евгений Ененков, который направил письмо в ЦБ ещё 9 апреля. По его мнению, так следует почтить память «великого политика масштабов планеты».

Фото: Telegram-канал «ЛДПР Жириновский» Telegram-канал «ЛДПР Жириновский»

Как заявил Ененков, «Владимир Вольфович помог бесчисленному количеству людей, был настоящим защитником России, вписав своё имя в историю страны». Именно поэтому Жириновский как «истинный патриот России» заслуживает места на денежных купюрах, считает депутат.

Позже о проекте рассказали в официальном Telegram-канале фракции.

«Представители ЛДПР по всей стране призывают увековечить память лидера партии, назвав в его честь улицы, парки и скверы. Депутат ЛДПР из Санкт-Петербурга Евгений Ененков выступил с более необычным предложением — он призвал увековечить имя Владимира Жириновского, выпустив в его честь серию банкнот или монет», — появилось в блоге партии.