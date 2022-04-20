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11 минут назад

В российских магазинах появились леденцы в виде Z и V

Елена Прошина

На полках российских магазинов появились леденцы в виде букв Z и V. Фотографии карамели с патриотической символикой опубликованы в Telegram-канале «Кровавая Барыня».

В российских магазинах появились леденцы в виде Z и V
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Производитель карамели «Сахаровар» из Рязани объяснил, что идея возникла в силу времени. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в отделе продаж предприятия рассказали, что некоторые покупатели не оценили замысел авторов.

«Пошло продвижение данной продукции. По продажам — в принципе пользуется популярностью. Есть категория людей, которая отказывается категорически, есть некоторая категория людей, которая поддерживает и заказывает данную продукцию», — отметили в «Сахароваре».

У производителя были опасения в связи с возможной критикой от покупателей, однако жалоб до сих пор не поступало.

«Боялись, но что делать, время заставляет. Чтоб нам кто-то звонил, жаловался, ругался — такого не было. Но обсуждение в соцсетях было, переходили на политические темы», — подчеркнули в компании.

Отметим, что стоимость леденца в форме буквы Z в рознице — 40 рублей, в форме буквы V — 35 рублей.

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